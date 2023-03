Guidonia, un bando per aprire l’asilo di Colleverde

Attraverso una prima, sperimentale, gestione entrerà finalmente in funzione l’asilo comunale di Colleverde. La gestione della struttura sarà temporanea, fino al 28 luglio, nelle more dell’assegnazione del bando pluriennale già avviato.

La delibera con cui si stabiliscono le linee di indirizzo per questo servizio, votata all’unanimità dalla Giunta comunale questo venerdì mattina, nei prossimi giorni poterà alla pubblicazione di un avviso pubblico, attraverso il Mepa, con sui si selezionerà il gestore.

“Finalmente questa struttura sarà utilizzata – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Rossi – e tante famiglie guidoniane potranno beneficiarne. Per l’area di Colleverde rappresenta un servizio di grande importanza. Proprio per questo abbiamo vogliamo avviarlo il più celermente possibile, seppur con una gestione sperimentale”.

I posti disponibili, divisi nelle tre fasce d’età dai 3 mesi ai più grandi di due anni, sono 30.

“Contiamo di assegnare il servizio entro il mese di marzo – aggiunge l’assessore Rossi -. C’è già una lista d’attesa, stilata attraverso un bando pubblicato lo scorso maggio, per le classi piccoli, medi e grandi. Per questi ultimi risultano ancora posti disponibili e la graduatoria è ancora aperta”.

“L’apertura di questo asilo – conclude il sindaco Mauro Lombardo – rappresenterà un ulteriore, importante, servizio per la circoscrizione di Colleverde. Ringrazio, in particolare, l’Assessorato ai Lavori Pubblici che ha terminato gli interventi indispensabili all’apertura, in piena sicurezza, della struttura”.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet della Città di Guidonia Montecelio: https://www.guidonia.org/avviso/disponibilita-di-posti-nella-sezione-grandi-dellasilo-nido-comunale-di-colleverde/