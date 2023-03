Morte Astorre, Maugliani: “Un dolore collettivo”

“Non è facile ragazzi. È una tragedia immane per un dolore che è collettivo. Bruno Astorre lo conoscevamo tutti, chi più e chi meno e oggi non possiamo non essere sconvolti da quello che è accaduto”. Il segretario provinciale del Pd Rocco Maugliani scrive sui social un messaggio rivolto a “Bruno” che se ne è andato da poche ore, e alla comunità politica del Pd che ha assistito attonita al diffondersi della notizia, ai post di ricordo degli esponenti politici di ogni livello. “Era un uomo per bene Bruno. Prima ancora delle sue doti politiche che conoscono tutti vorrei dire questo. Un uomo per bene di infinita umanità e un pezzo della nostra comunità che oggi non c’è più e ci lascia un vuoto incolmabile. A nome della federazione del Partito Democratico della Provincia Di Roma porgo le nostre condoglianze più sentite alla famiglia. Un abbraccio a Francesca”.