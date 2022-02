Andrea Porcari guiderà Forza Italia Giovani Marcellina

Andrea Porcari guiderà Forza Italia Giovani a Marcellina. “Ringrazio il coordinatore regionale Simone Leoni ed il coordinatore provinciale Valerio Massini per la fiducia riposta nei miei confronti, con l’aiuto dei tanti amici di Marcellina, tra cui Simone Danieli che dal principio ha creduto in questo progetto, sono sicuro che riusciremo a costruire un gruppo solido capace di affrontare le sfide future, dando un ulteriore sostegno al nostro coordinatore cittadino Mariano Danieli. Sarà importante sviluppare molti progetti per i giovani, organizzando eventi e lavorando a stretto contatto con l’amministrazione comunale e la nostra consigliera Simona Lucci”.