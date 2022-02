Covid, gennaio record di contagi a Tivoli

La pandemia corre, nonostante le notizie di un rallentamento delle indicazioni da parte del Governo, su tutti l’eliminazione della mascherina allìaperto e lo start per le discoteche. Segni di una fiducia nel rallentamento del numero dei contagi legati alla variante Omicron, anche se nel Lazio la prima opzione è tutta da vedere, che comunque non deve far abbassare la guardia. A dircelo sono come sempre i numeri, che fotografano una situazione comunque ancora difficile. Numeri che da qualche settimana il Comune di Tivoli ha ripreso a divulgare attraverso la pagina facebook istituzionale, che aggiorna lentamente i cittadini dopo mesi di silenzio. “La ASL Roma 5 ha comunicato che da lunedì 24 a domenica 30 gennaio, ci sono stati 623 nuovi casi positivi al Covid-19 a Tivoli. Il totale delle persone attualmente positive al Covid-19 nella Città di Tivoli è di 1638, con un aumento quindi rispetto alla settimana dal 17 ale 23 in cui il dato si era fermato a 1616. “Gennaio 2022, appena passato, è il mese che a Tivoli dall’inizio della pandemia ha toccato in assoluto il numero più alto di contagi da Covid-19: 3081 nuovi positivi. La pandemia non è ancora superata. Continuiamo a comportarci responsabilmente e, soprattutto, proseguiamo con le vaccinazioni”, ha commentato il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti.