Guidonia, Comune: ricaricate le card, 780mila euro per le famiglie in difficoltà

E’ di quasi 800mila euro (778.044,14 euro per la precisione) l’importo della nuova ricarica delle card Soldo che andranno a sostenere le famiglie in difficoltà economica a Guidonia Montecelio.

“Si tratta di uno strumento che abbiamo adottato sin dall’inizio della pandemia da Covid 19- spiega il Presidente della Commissione Sociale Matteo Castorino- per dare un aiuto concreto alle tante famiglie guidoniane che, proprio a causa della pandemia, si trovano in situazione economiche precarie”.

“L’Amministrazione Comunale prosegue nel percorso di sostegno economico ai cittadini in difficoltà- continua l’Assessore al Sociale Elisa Strani- lo strumento delle card soldo è stato e continua ad essere uno strumento valido ed efficace di contrasto alla povertà”.

“Il principio cardine è che nessuno deve rimanere indietro, anche in un momento di crisi sanitaria ed economica come quello che stiamo vivendo ancora oggi- conclude il Sindaco Michel Barbet- per questo, quindi, si rendono necessari strumenti come le card alimentari che consentono a chi non ha la possibilità di provvedere al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia”.