A Montecelio torna Vinea il 3 e 4 giugno

Dopo due anni di attesa torna Vinea: l’evento, che nelle edizioni precedenti al Covid aveva riscosso un grandissimo successo, ha l’obiettivo di valorizzare vini e cantine provenienti da tutta Italia, il tutto ambientato nella pittoresca cornice di Montecelio, uno dei borghi più caratteristici e antichi del comune di Guidonia.

Il 3 e il 4 giugno 2022 la piazza San Giovanni Evangelista accoglierà infatti turisti, curiosi e appassionati che potranno degustare vini rossi e bianchi, provenienti da svariate regioni.

Ovviamente la macchina organizzativa, forte del successo delle precedenti edizioni, si è mossa con grande anticipo e mira a soddisfare le esigenze di un pubblico che potrebbe essere in forte aumento.

Abbiamo incontrato Cesidio De Nicola che si è messo in prima linea per l’organizzazione dell’evento.

Come nasce Vinea?

Vinea nasce da un’idea della “classe 1978” del comitato festeggiamenti in onore di Maria Santissima, con l’intento di creare aggregazione ed eventi che potessero generare interesse, sia a livello culturale che commerciale.

Come sono andate le precedenti edizioni di Vinea?

La prima edizione di Vinea nel 2018 è stata una scommessa, ma in un giorno solo sono arrivate circa 600 persone, così l’anno successivo abbiamo deciso di riproporre l’evento, ma su due giorni: e infatti le presenze sono quasi raddoppiate e abbiamo registrato circa 1100 persone presenti.

Quanti vini sarà possibile degustare?

In questa edizione siamo riusciti a coinvolgere circa 20 cantine ed altrettanti sommelier; inoltre per rendere più ”frizzante” l’evento sarà possibile assaggiare anche due “bollicine”.

Quali sono le novità e le caratteristiche dell’edizione 2022?

L’obiettivo, anche se ambizioso, è quello di alzare il tiro facendo conoscere ancora di più l’evento e pubblicizzarlo maggiormente. Una caratteristica fondamentale che ci accompagna fin dalla prima edizione è la valorizzazione di Montecelio e delle sue attività commerciali con cui collaboriamo e che parteciperanno nell’area food presentando, ognuna una pietanza diversa, per abbinare al meglio tutti i vini presenti all’evento.



Potrebbe davvero essere l’anno della consacrazione per Vinea, che in brevissimo tempo è già diventato un evento imperdibile per tutta la zona a est di Roma.