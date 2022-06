Giugno di prevenzione con la Asl Roma5

“Prevenire per vivere meglio”, questo lo slogan della Campagna di Screening Citologico della ASL Roma 5 in occasione degli Open Day previsti nel mese di giugno nei Consultori familiari aziendali. “Identificare precocemente le lesioni della cervice uterina consente il loro trattamento tempestivo ed efficace”.

L’ INVITO È APERTO A TUTTE LE DONNE TRA I 25 E I 64 ANNI PER FARE IL PAP TEST E L’HPV TEST. Possono utilizzare il servizio tutti gli assistiti della ASL Roma 5, compresi gli stranieri possessori di codice STP o ENI (stranieri temporaneamente presenti), nelle fasce di età indicate.

L’accesso è libero e gratuito.

DATE OPEN DAY – DALLE 9:00 ALLE 13:00

04/06 – Consultorio Monterotondo Via dell’Aeronautica, 53/b

04/06 – Consultorio Tivoli Piazza Massimo, 1

04/06 – Consultorio Guidonia Via dei Castagni

11/06 – Consultorio Palestrina Porta San Martino, 38

11/06 – Consultorio Colleferro Largo Oberdan

18/06 – Consultorio Subiaco Largo Mazzini

18/06 – Consultorio Olevano Viale San Francesco D’Assisi

In caso di adesione superiore alle aspettative le donne che non potranno effettuare il prelievo in quella giornata avranno la possibilità di prenotarsi concordando con gli operatori presenti un’altra data.

La Asl Roma 5 mette a disposizione anche un numero verde a cui rivolgersi per prendere o modificare un appuntamento o semplicemente ricevere chiarimenti: 800 894 549 (dal lunedì al venerdì 9-13, 14-17) email: screening.oncologici@aslroma5.it