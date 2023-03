A Guidonia arriva il Villaggio della Salute

L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessorato alle Pari Opportunità, in occasione del mese di Marzo, in cui ricorre la “Giornata Internazionale della Donna”, ha promosso una giornata totalmente dedicata alla salute femminile.

Venerdì 10 marzo, presso l’area mercatale di Guidonia sita in Via Arno, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, sarà allestito un vero e proprio “Villaggio della salute”, all’interno del quale specialisti e Associazioni saranno presenti con punti informativi e per offrire prestazioni sanitarie a titolo gratuito.

“Abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare alle donne residenti nel nostro territorio, dedicandogli un’iniziativa che riteniamo essere realmente utile – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Michela Pauselli -. Spesso le informazioni sanitarie e la prevenzione della salute risultano non essere alla portata di tutti. Favorire opportunità di questo tipo, quindi, rappresenta un concreto supporto. La realizzazione del “Villaggio della salute” è stata possibile, principalmente, grazie alla generosità e alla sensibilità riservata a questa tematica da parte di tantissime Associazioni e professionisti del territorio. A loro va tutta la nostra riconoscenza. Come per le azioni di contrasto alla violenza di genere, anche per questo argomento ritengo sia importante un’attenzione continua”.

IL PROGRAMMA

KOMEN Italia – “La Carovana della Prevenzione”

Visite Gratuite su prenotazione a cura dei medici del Policlinico Gemelli. Prestazioni: Mammografie ed Ecografie mammarie.

AISM – “La Gardensia”

Vendita di Gardenie ed Ortensie per sostenere la ricerca scientifica contro la sclerosi multipla

International Inner Wheel Club di Guidonia Montecelio – “La Natura della Prevenzione”

Consulenze naturopatiche a cura di naturopata professionista e riflessologia plantare per la prevenzione dei disturbi.

Associazione Stella Maris

Controllo della vista in collaborazione con +Vista, controllo audiometrico, visite nutrizionistiche e doppler carotideo a cura del Dott. Roberto Gagnoni.

AVIS Comunale di Guidonia Montecelio odv

Informazione e sensibilizzazione per le donazioni di sangue

Associazione Volontari in Rete

Presentazione dei progetti e servizi della rete di prevenzione AAV100: taxi sociale, corsi manovre salvavita, piccola diagnostica di base

Laboratorio del Possibile – “L’Endometriosi”

Punto informativo per conoscere e riconoscere l’endometriosi e come curarla. Informazioni sulla violenza di genere

Centro Antiviolenza GEA

Campagna di sensibilizzazione e sportello di ascolto del centro antiviolenza.

Per informazioni e prenotazioni visite mammografiche ed ecografie: h. 9.30- 12.30 Tel. 0774/301233 – 0774/301242 o cultura@guidonia.org. Chiusura prenotazioni martedì 7 Marzo, ore 12.30.