Mentana, a marzo arriva il cinema in biblioteca

“Dalla pagina allo schermo”, questo il nome della nuova rassegna cinematografica organizzata dalla Biblioteca Comunale Carlo Magno di Mentana. Ogni domenica di marzo alle 10.30 verrà proiettato un film cult tratto da un capolavoro della letteratura. Si parte il 5 marzo con Il pranzo di Babette, film del 1987 per la regia di Gabriel Axel. Poi sarà la volta di Shining, Trainspotting e The Martian. In occasione della rassegna, la biblioteca resterà aperta in via straordinaria ogni domenica di marzo dalle 10.00 alle 13.00.

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per ogni informazione è disponibile l’indirizzo e-mail cultura@cittadimentana.it.