A Fonte Nuova si gira Bob & Weave, il corto contro il bullismo con Benvenuti e Guaccero

“Siamo lieti di comunicare ai nostri cittadini, ma soprattutto agli studenti del territorio, che, nell’ambito del progetto Bulli Free Club, patrocinato dal Comune di Fonte Nuova e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono iniziate le riprese di “Bob & Weave” – afferma in una nota l’Assessore alla Cultura Maurizio Guccini – un cortometraggio che vedrà la partecipazione di Alessandro Benvenuti, Bianca Guaccero e l’ex campione d’Europa dei Pesi Medi Emanuele Blandamura”.

Diretto da Adelmo Togliani, “Bob & Weave” sarà girato in buona parte a Fonte Nuova presso l’Istituto Superiore Frammartino ed in alcuni parchi e vie cittadine. “È la storia di un riscatto personale, dello sport che si rivela antidoto contro bullismo e cyberbullismo – afferma Maurizio Guccini – una tematica che abbiamo da sempre particolarmente a cuore. Tempo fa, insieme ai ragazzi di Radio Everywhere, avevamo infatti già celebrato la Giornata contro il Bullismo”.

L’opera è espressione del progetto Bulli Free Club, un’iniziativa promossa da Ciao Lab Aps, Opes Aps, Unione Nazionale Veterani dello Sport e Aicem.