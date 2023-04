City Nature Challenge 2023 nel Parco dei Monti Lucretili

La prestigiosa Accademia delle Scienze si è resa promotrice per il 2023 di un grande evento internazionale, City Nature Challenge, a contenuto conoscitivo ed educativo sulla biodiversità cui ha aderito la Regione Lazio con le sue Aree Protette. L’iniziativa consiste in una contemporanea competizione amichevole tra 450 città del mondo, dal 28 Aprile al 1 Maggio 2023, in cui cittadini volontari di ogni età sono chiamati a raccogliere e segnalare il maggior numero di dati sulla biodiversità nel proprio territorio. Le osservazioni naturalistiche di qualsiasi specie vivente vengono documentate attraverso foto e registrazioni audio geo referenziate tramite l’app iNaturalist. Tale app è gratuita e facilmente scaricabile. I dati raccolti durante il Bioblitz saranno poi successivamente analizzati e validati da un gruppo di esperti e saranno a disposizione di tutti gli interessati alla mappatura della biodiversità. Vi proponiamo di partecipare a una delle due interessanti iniziative che si svolgeranno in contemporanea presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili:

Sabato 29 aprile dalle ore 9:00 alle 14:00

Giardino dei Cinque Sensi Luciano Romanzi Via Licinese km 34,500 Licenza

Prato Favale (strada provinciale Marcellina-Prato Favale)

PRENOTAZIONE SU info@parcolucretili.it

Per saperne di più sull’evento City Nature Challange consulta www.parchilazio.it

https://www.citynaturechallenge.org/ City Nature Challenge 2023 Roma – Accademia XL