Domenica a spasso per scoprire “La Tivoli di Italo”

Continuano le anteprime di “SeminarLibri”, manifestazione dedicata alla lettura, che quest’anno è giunta all’ottava edizione. Questo fine settimana sarà la volta di una passeggiata speciale sulle tracce della Tivoli vista con gli occhi di una persona che la amava sopra ogni cosa. Parliamo de “La Tivoli di Italo”, iniziativa che domenica a partire dalle ore 10 animerà il centro cittadino. Si parte dal Palazzo del Seminario per poi arrivare nelle vie del centro storico tutto in ricordo di Italo Nonne, divulgatore del dialetto tiburtino, scomparso lo scorso anno. Organizzata dalla LUIG – Libera Università Igino Giordani in collaborazione con “Il Notiziario Tiburtino”, il gruppo “Lu Tramvai” e XL-Notizia Locale è inserita nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Tivoli in occasione del 3238° Natale della città. A Italo Nonne è dedicato anche un canale YouTube che porta il suo nome.