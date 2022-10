Zootecnia e parchi: il convegno a Orvinio

Si è svolto nella splendida cornice della sala Manenti ad Orvinio, il convegno per la presentazione del libro “Zootecnia e parchi, opportunità e strategie di crescita sostenibile ” scritto da Maurizio Gubiotti. La consigliera del Parco Anna Maria Romani che ha moderato l’evento e ha portato i saluti. “Ringrazio tutti i presenti a questo evento importante per il Parco. La biodiversità Zootecnia è fondamentale per la biodiversità del Parco stesso. Colgo l’occasione per esprimere la mia più grande soddisfazione per il lavoro che stiamo portando avanti come consigliere del Parco, e per questo ringrazio la Presidente Barbara Vetturini e gli uffici, che hanno portato la scorsa settimana la Commissione Agricoltura a licenziare il nuovo piano d’assetto del Parco, auspicando che sia portato nel più breve tempo possibile in discussione al Consiglio regionale”.