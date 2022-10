Cartaginese (Lega): “Piano di assetto del Parco dei Monti Lucretili, ennesima prova di arroganza

“Trovo davvero fuori luogo i toni trionfalistici che sono stati usati per parlare di quello che è successo in Commissione Agricoltura e Ambiente. Dire che è stato approvato il Piano di assetto del Parco dei Monti Lucretili è una forzatura per utilizzare un eufemismo”. A denunciarlo la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese.

“I nostri emendamenti, infatti, non sono stati discussi per non inviarli al coordinamento formale, in quanto vista l’imminente scadenza della legislatura regionale il Presidente ha proposto di rinviare il tutto alla seduta di consiglio regionale. Ma la battaglia, lo ribadiamo, continuerà in aula. Un Piano di assetto va ad incidere profondamente sui centri coinvolti e il dialogo non può essere solo una parola del dizionario o una promessa da campagna elettorale”.