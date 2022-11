Zelda è fantasy bestseller, il nuovo romanzo di Gea Petrini ci fa adorare i licantropi

Mistero, amore e passione nel romanzo Zelda, l’ultimo libro di Gea Petrini che è diventato un fantasy bestseller. Uscito il 18 ottobre è infatti da due settimane in cima alle classifiche di genere, attestandosi come il dark fantasy più venduto su Amazon. Un paranormal romance, primo della serie Shadow Girls che sarà composta da romanzi autoconclusivi, protagoniste le Ragazze d’Ombra, le ragazze del paranormale. Una nuova avventura editoriale per la scrittrice che si è affermata nel mondo degli scrittori indie con la saga dark fantasy bestseller iniziata con Obscurity e che vedrà l’uscita del terzo e ultimo volume a fine 2022. Le Darkness Chronicles, come hanno sottolineato diverse bookblogger, mette insieme intrighi politici, la battaglia tra sistemi magici e le peripezie della protagonista Liv Lars e dei suoi amici. Romanzi a tinte dark, che nel secondo libro Moon Rays hanno accenti horror, ambientati in un continente dove cinque casate di maghi affrontano insidie e ambizioni. La presenza dei gardon, maghi oscuri risvegliati dalla morte che somigliano ai nostri vampiri, hanno fornito subito alla saga il sapore cupo che sembra piacere all’autrice. Romanzi adatti a chi ha amato il Trono di Spade anche se l’uso della magia e quindi l’elemento fantastico è molto più dominante in una ambientazione di tipo medievale. Un wordlbuilding completamente diverso, invece, per Zelda.

“Zelda è un paranormal romance ambientato in Canada, in una località tra il bosco e il lago”, spiega Gea Petrini, giornalista e direttore del network Point Notizie, scrittrice fantasy Amazon bestseller. “Zelda vive in Norvegia, tutto comincia con una telefonata della zia dal Canada che le comunica la morte del fratello. Zelda sarà costretta a tornare e affrontare il suo passato scoprendo che la morte di William, il suo gemello, è avvolta dai misteri”. In un ritmo incalzante, con una storia d’amore coinvolgente enemies to lovers dove non mancano scene spicy, Zelda affronta il genere urban fantasy dei licantropi con l’originalità dell’autrice capace di mettere i sentimenti e le emozioni nelle mani dei lettori. Il romanzo che contiene le illustrazioni di Mikrokosmos Graphics è in vendita a Guidonia Montecelio nella libreria del centro commerciale.

TRAMA DI ZELDA, PARANORMAL ROMANCE

Il mio gemello è morto. Non ho altra scelta, devo tornare in Canada e affrontare il passato. Una zia che odio, una migliore amica che ho abbandonato. Ma a Shadeville, la cittadina sul lago dove sono cresciuta, la morte di William è avvolta nel mistero. Mentre cerco la verità incontro lui, Colin.

I capelli spettinati, gli occhi rubati al fondale del mare, le mani di nodi e segreti.

Posso davvero fidarmi di lui?

Zelda è un paranormal romance autoconclusivo, primo romanzo della serie Shadow Girls, le Ragazze d’Ombra, storie che hanno come protagoniste ragazze del paranormale tra amore, passione, misteri.

I libri si possono leggere in maniera indipendente.

Shadow Girls, la verità si nasconde nell’ombra