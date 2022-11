Guidonia, piccoli commercianti crescono: evento in ogni quartiere

Una festa itinerante che coinvolgerà negozianti e bambini, Guidonia Montecelio è pronta ad ospitare “Piccoli commercianti crescono”. L’iniziativa promossa dall’assessorato al Commercio inizierà sabato 12 novembre da via Roma tra clown e intrattenimento e con una tappa al mese coinvolgerà tutti i quartieri. I protagonisti di ogni appuntamento saranno i bambini che avranno modo di incontrare i negozianti e scoprire i segreti di un’attività commerciale. In ogni tappa, poi, ci saranno intrattenimenti e attrazioni per tutta la famiglia. Per l’occasione saranno chiuse al traffico delle vie interessate dalla manifestazione.