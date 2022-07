Villanova nel degrado: “Rifiuti nelle strade”

Per il movimento Italia dei Diritti con l’entrata in gioco del sindaco Mauro Lombardo non sta cambiando niente. Il giudizio lasciato a nemmeno il primo giro di corsa è dovuta alla situazione in cui versa il quartiere di Villanova. A denunciarlo il vice responsabile per Tivoli e Guidonia del movimento Italia dei Diritti Enrico Perniè: “Abbiamo aspettato a segnalare i disservizi di Guidonia per dare tempo al nuovo sindaco di prendere in mano la situazione ed intervenire ma adesso dopo più di un mese dal suo insediamento ci sentiamo in dovere di ricominciare a segnalare i disservizi della città tiburtina e lo facciamo iniziando dai rifiuti che stazionano in via della Campanella che giacciono indisturbati e che nessuno raccoglie. Questo è soltanto l’inizio del nostro lavoro di consiglieri ombra a Guidonia, vigileremo io e gli altri consiglieri ombra nominati per Tivoli e Guidonia – conclude Perniè – segnalando i disservizi legati soprattutto ai rifiuti che creano pericolo igienico-sanitario per i residenti, il dissesto delle strade che mette in pericolo l’incolumità di chi ci transita e tutto ciò che lede i diritti dei cittadini”. Carlo Spinelli, responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti nonchè responsabile nazionale per la Politica Interna aggiunge: “Il nostro gruppo di consiglieri ombra che sta operando sul territorio sta segnalando vari disservizi che si verificano nei comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e continueranno a farlo con solerzia quindi gli amministratori sono avvertiti – conclude Spinelli – non si faranno sconti a nessuno o si amministra in modo virtuoso tenendo conto delle esigenze dei cittadini o si finisce sotto i riflettori mediatici attraverso le nostre denunce. Italia dei Diritti è e sempre sarà al fianco dei cittadini”.