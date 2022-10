Vicovaro, carabinieri trovano tre borsoni con 50 chili di droga in un deposito di attrezzi agricoli

Durante i controlli anti-ladro nelle campagne di Vicovaro i carabinieri hanno trovato tre borsoni con 50 chili di droga all’interno di un deposito di attrezzi agricoli. La scoperta la notte del 26 settembre 2022. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio a contrasto dei reati predatori ai danni delle aziende agricole, hanno trovato i tre borsoni occultati all’interno di un deposito di attrezzi agricoli e maneggio. Esattamente, come è stato subito dopo verificato, 28 kg di cocaina, 15 di hashish, uno di marjuana più altra sostanza tipo metanfetamina. La droga, il cui valore di mercato sfiora il milione di euro, è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti ed è stata posta disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.