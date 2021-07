Vaccintour torna a Montecelio

Mercoledì 4 agosto dalle 9,30 alle 12,30 in Piazza San Giovanni a Montecelio tornerà il camper della Asl Roma 5, dove sarà

possibile eseguire senza prenotazione il vaccino anti-covid Janssen della Johnson & Johnson.



All’arrivo presso l’Unità Mobile, oltre a poter effettuare la vaccinazione anti Covid 19, un operatore della ASL darà le

informazioni necessarie e consegnerà a chi rientra nei programma di screening una bustina (un KIT) contenente una provetta. Una volta rientrati a casa la procedura è semplice: estrarre la provetta dalla bustina e raccogliere un piccolo campione delle feci. Inserirlo poi nella provetta, richiuderla e riporla nuovamente nella bustina e conservarla in frigorifero. La provetta va riconsegna entro 3 giorni dal prelievo presso uno dei centri che saranno indicati dal personale.



Gli operatori sono anche a disposizione per prenotare immediatamente, a chi appartiene alla popolazione target, l’appuntamento per lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella (mammografia) e lo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (Pap test).



Dopo aver eseguito il vaccino si potrà sostare nei locali dell’oratorio della Chiesa San Giovanni messi gentilmente a

disposizione dal Parroco Padre Bernard Hylla e dal Vice Parroco Padre Paolo Szymanowsky.