Una jeep Renegade hybrid per la Polizia Locale

Una nuova vettura di servizio è stata consegnata questa mattina alla Polizia Locale diretta dal comandante Paolo Rossi, si tratta di una Jeep Renegade 4xe plug-in hybrid, presa in noleggio, scelta – spiegano dal Comune – in funzione anche di un maggiore rispetto dell’ambiente e, non ultimo, per avere mezzi più performanti rispetto agli attuali.