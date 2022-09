Chiude per qualche giorno la posta a Montecelio: info

Poste Italiane ha comunicato questa mattina che, a causa di alcuni interventi di manutenzione, l’Ufficio Postale di Montecelio in via Romana resterà chiuso da mercoledì 7 a domenica 11 settembre. A renderlo il Comune di Guidonia Montecelio.

Presso l’Ufficio Postale di Guidonia, in via Gabelli 16, sarà previsto uno sportello dedicato all’Ufficio di Montecelio per la consegna di pacchi, la corrispondenza inesitata e operazioni radicate, con orario:

fino a venerdì, 08.20 – 13.35;

sabato 08.20 – 12.35.

Da lunedì 12 settembre, salvo imprevisti, Poste Italiane conta di riattivare l’operatività dell’Ufficio Postale di Montecelio.