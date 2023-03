Tragedia a Guidonia, si schiantano due velivoli

Tragedia questa mattina a Guidonia, due velivoli si sono schiantati al suolo a Collefiorito.

Dalle prime informazioni che si hanno, mentre sono ancora sul posto soccorsi e forze dell’ordine, non c’è stato nulla da fare per i due aviatori.

“Una tragedia incredibile – spiega amareggiato il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo –. Due aerei si sono probabilmente toccati in volo e sono precipitati, uno dei due nel centro abitato. Credo che il pilota sia riuscito a evitare un disastro perché il velivolo è caduto nel centro di Collefiorito in mezzo alle case, ma non ne ha toccata nessuna. Si è schiantato su una strada addosso a una macchina parcheggiata, per fortuna non c’è neanche un ferito civile. Purtroppo i due piloti non hanno avuto il tempo di salvarsi. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, io sono arrivato praticamente con loro. Hanno spento l’incendio, però non c’è stata nessuna possibilità di salvare i piloti che erano totalmente carbonizzati all’interno del relitto”.