Dal 6 al 10 marzo dalle ore 9.00 alle 18.00 in Piazza Giovanni Paolo II (Duomo), a bordo dell’ambulatorio mobile verranno effettuati Pap-test/Hpv-test per le donne dai 25 ai 64 anni, mammografia per le donne dai 50 ai 74 anni, consegna kit per screening del Colon Retto uomini e donne dai 50 ai 74 anni.

Il programma di screening è rivolto alle persone residenti/domiciliate nel territorio della Asl Roma 5. Possono accedere tutte le persone che hanno ricevuto la lettera di invito. Per aderire occorre confermare la prenotazione al numero verde 800 894 549. Per informazioni e prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il numero verde 800 894 549. Oppure scrivere alla mail screening.oncologici@aslroma5.it.