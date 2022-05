Toro punta a una Guidonia più moderna: tecnologia per facilitare servizi e interventi

Tecnologia e innovazione per rendere più efficiente l’erogazione dei servizi e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Guidonia Montecelio. È questo l’obiettivo sul quale si concentra Alessandro Toro candidato nella lista Guidonia Montecelio Rinasce per Zarro sindaco, consigliere comunale uscente ex cinque stelle. Temi sui quali Toro si è già messo in gioco in questi anni, ma ora serve una spinta in più. Tra le proposte va segnalato l’indirizzo a utilizzare i sistemi tecnologici per monitorare e programmare relativi interventi nel campo delle manutenzioni.

“È necessario ridisegnare e ripensare i processi rendendoli nativamente digitali, ridurre il più possibile l’intervento manuale nelle attività ricorrenti e non qualificate (data entry, etc.), automatizzando i processi necessari all’erogazione di un servizio e utilizzando l’intervento umano per il controllo della qualità e il monitoraggio. Durante questi cinque anni da Consigliere Comunale questo è stato uno dei miei obiettivi primari, portato avanti in modo agevole grazie anche all’incarico sulla “promozione dell’innovazione informatica e digitale” conferitomi dal Sindaco Barbet. Molto sul tema è stato fatto da questa amministrazione a riguardo, ma credo ci sia ancora tanto da migliorare ed ottimizzare. L’individuazione delle priorità riguardo gli interventi e le manutenzioni, non possono essere fatte esclusivamente basandosi su segnalazioni o indirizzi politici, ma bisognerebbe adottare strumenti innovativi e tecnologici che, scientificamente, siano a supporto di tali scelte”.