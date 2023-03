TIVOLIO 2023: un festival oleogastronomico per dare il benvenuto alla primavera nelle Terre di Otium

Siete pronti a immergervi in un’esperienza culinaria e culturale unica? La DMO Terre Di Otium organizza un evento pre-festival itinerante, “Aspettando TIVOLIO, in Festa!”, che si terrà il 25 e 26 marzo, seguito dal festival oleogastronomico TIVOLIO 2023 dal 31 marzo al 2 aprile nella suggestiva città di Tivoli.

“Credo fortemente in questo appuntamento – commenta il direttore delle VILLÆ, Andrea Bruciati – vetrina di eccellenza nel settore, grazie ad un’azione congiunta di Enti, Comuni e Associazioni preposte. Ritengo infatti fondamentale, in un’area geografica così articolata e ricca di biodiversità, promuovere una strategia ecosostenibile che favorisca, con un approccio morbido e lento, una riappropriazione dei luoghi e delle peculiarità che connotano il territorio tiburtino”.

“La DMO Terre di Otium è lieta di portare un contributo a questo evento che ha il pregio di unire due delle risorse più importanti di questo territorio: i prodotti tipici e il patrimonio culturale – aggiungono dal Direttivo di “Terre di Otium” – In questa ottica nasce “Aspettando TIVOLIO”, pensato per valorizzare quei luoghi straordinari a cui il nostro progetto si propone di dare un comune denominatore unendo arte, cultura e tradizione. Ringraziamo tutti i partner di questa iniziativa e in particolar modo VILLAE che da sei anni la porta avanti mostrando potenzialità e opportunità di collaborazioni come questa”.

Il fine settimana del 25 e 26 marzo sarà ricco di attività per avvicinare i partecipanti al festival. Tra visite guidate in aziende locali, passeggiate tra gli ulivi, degustazioni di prodotti tipici e giochi sensoriali, il weekend sarà un’occasione per festeggiare l’arrivo della primavera insieme agli abitanti delle Terre di Otium.

Il festival TIVOLIO 2023 inizierà venerdì 31 marzo con una serie di attività scolastiche presso il Santuario di Ercole Vincitore, tra cui laboratori e cooking show organizzati dagli istituti locali. Sabato 1 aprile, i partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata archeologica con degustazione tra gli ulivi di Villa Adriana e assistere a spettacoli teatrali itineranti al Santuario di Ercole Vincitore.

Il festival offrirà anche tavole rotonde sul turismo e l’oleoturismo, con interventi di esperti del settore. Domenica 2 aprile, il Mercato della Terra Slow Food Lazio aprirà al Triportico del Santuario, offrendo l’opportunità di acquistare e degustare prodotti locali e regionali. Durante la giornata ci saranno anche laboratori di educazione all’assaggio, cooking show e presentazioni di libri.

Parallelamente al festival, il centro storico di Tivoli ospiterà l’Archeomercato della Terra di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, con assaggi di pane e olio, e visite guidate organizzate dall’Associazione Turismo in Rete Tivoli, Palestrina, Subiaco.

Infine, il 15 aprile si terrà la presentazione della Guida agli Extravergini 2023 presso il Santuario di Ercole Vincitore, con un workshop dedicato alla sostenibilità in olivicoltura e la premiazione delle migliori aziende olivicole italiane.

Non perdete questa occasione per scoprire le ricchezze culturali, storiche e gastronomiche delle Terre di Otium e vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento. Immergetevi nella magia di TIVOLIO 2023 e lasciatevi conquistare dai sapori e dai profumi delle tradizioni locali.