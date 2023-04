Tivoli, un concerto per “dare energia” al Villaggio don Bosco￼

Tutto pronto per l’evento che domani sera si terrà al Cinema Teatro Giuseppetti per il Villaggio Don Bosco, uno simboli della città di Tivoli. Ad andare in scena alle 20.30 sarà “L’Energia del Villaggio”, iniziativa organizzata dal Rotary Club con il patrocinio del Comune. Si tratta di un concerto il cui ricavato sarà destinato ai ragazzi che vivono nella “realtà buona” fondata nel 1950 da Don Nello del Raso, sacerdote tiburtino che qualche anno prima aveva dato già vita a un oratorio nel quartiere più povero del comune. Venerdì ad esibirsi sarà la cover band “Sugar Joe”, che intepreterà i brani senza tempo di Zucchero e Joe Cocker attraverso lo spettacolo musicale “Un treno di rock blues, da Woodstock a Reggio Emilia”, presentato da Antonio Novelli. Un’occasione per divertirsi e sostenere i ragazzi che vivono tra le mura sicure del Villaggio. Per partecipare i biglietti sono in vendita al CTS.