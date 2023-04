I ragazzi del Rosmini in trasferta a Roma, lo sport che unisce

Venerdì 14 aprile, circa 40 alunni dei corsi PFI dedicati ai ragazzi diversamente abili dell’Istituto “Rosmini” di Tivoli, sono sta invitati, insieme ai loro insegnanti ed al Direttore Generale della Tivoli Forma Federica Pucci, a partecipare ad una bellissima giornata di sport e aggregazione presso il Casilino Sky Park: luogo derivato da un progetto di riqualificazione urbana, dove un parcheggio viene trasformato in una piazza sopraelevata a cielo aperto dove socialità, sport e cultura si fondono in uno spazio unico. La mattinata è iniziata con una bella colazione offerta dalla Direzione dello Shopping Center – Gruppo IGD – è poi continuata presso il Casilino Sky Park, spazio sportivo polivalente gestito dall’Associazione Fusolab, dove istruttori qualificati hanno impartito delle lezioni di Padel a tutti i partecipanti all’evento. “Un ringraziamento speciale va innanzi tutto a quelle persone che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa, in primo luogo ad IGD SiiQ SpA, al Direttore del Centro Commerciale Casilino Antonio Tiberi, a Presidente dell’Associazione Fusolab Dario Minghetti ed ai suoi collaboratori che con la loro cortesia e sensibilità insieme a tutti gli allievi hanno dimostrato come lo sport può essere uno strumento di inclusione sociale a 360 gradi”.