Tivoli, tutto pronto per la XVI Mostra Micologica

Confermata per il 18 ottobre a Villa Adriana la consueta e tradizionale Mostra Micologica promossa e realizzata dall’Associazione Micologica di Tivoli. Vista l’emergenza sanitaria, non potranno aver luogo lo stand di degustazione e la simpatica competizione del “Fungo meno comune”. Anche il lunedì dopo mostra, dedicato alle scuole primarie del territorio, in questa XVI edizione non potrà essere realizzato. La mostra avrà comunque il suo fascino e la sua forza attrattiva che proviene dalla cura e dall’amore che i soci A.Mi.T. mettono nell’organizzazione. Nel corso dell’iniziativa, pur senza una presentazione ufficiale, tutti i visitatori riceveranno uno splendido e curato poster che illustra alcuni soliti e meno soliti funghi a tubuli della regione Lazio. La manifestazione è patrocinata da Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio e Comune di Tivoli. Sarà condotta come di consueto dall’A.Mi.T., dai suoi micologi e dai suoi soci. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre dalle 9.00 alle 20.00 presso la sala parrocchiale di Paterno a Villa Adriana.