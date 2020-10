Regione Lazio, pubblicato bando per medici e pediatri che eseguano tamponi

E’ stato pubblicato il bando per acquisire, su base volontaria, la manifestazione d’interesse per l’elenco degli studi dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) nell’ambito della rete di sorveglianza regionale COVID-19. Questa rete sarà il primo livello che si aggiunge al potenziamento in corso dei drive-in e al completamento della rete dei laboratori privati, questi ultimi senza oneri a carico del servizio sanitario regionale. Titoli preferenziali per l’inserimento nella rete di sorveglianza per i MMG e i PLS sono la partecipazione a UCP ovvero associazioni di medici e l’immediata disponibilità per garantire una più ampia copertura. La fornitura dei kit e dei rispettivi lettori sarà a cura del Servizio sanitario regionale da parte delle Asl territorialmente competenti. La domanda può esser presentata dai singoli professionisti o dal referente dell’UCP per la forma associativa. La domanda dovrà essere presentata entro venerdì 16 ottobre .

“Auspico una disponibilità da parte dei medici e pediatri per questa importante attività di sorveglianza regionale per il COVID-19. I medici di medicina generale stanno già fattivamente collaborando nelle Unità mobili USCA-R su cui finora non abbiamo mai avuto un caso positivo ed inoltre sono fortemente impegnati nella campagna vaccinale antinfluenzale ed hanno già a disposizione oltre 576 mila dosi di vaccino per le fasce interessate. La cosa migliore per il cittadino è chiamare il proprio medico di famiglia o pediatra per prenotare il vaccino antinfluenzale” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.