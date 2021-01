Tivoli, tamponi rapidi a costo agevolato per i beneficiari dei buoni spesa

Il Comune di Tivoli ha accolto la proposta delle farmacie Tornaghi di Tivoli di contribuire alle azioni di solidarietà e sostegno verso le persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, applicando una tariffa agevolata per i tamponi antigenici.

Destinatari dell’iniziativa saranno i beneficiari dei buoni spesa (la misura governativa e regionale di sostegno per l’acquisto di generi alimentari, di beni di prima necessità e di farmaci tramite buoni spesa).

Le farmacie Tornaghi – tra le attività commerciali in convenzione con il Comune proprio per la misura di “solidarietà alimentare” – eseguiranno i tamponi rapidi a 16,50 euro anziché 22 euro (importo, quest’ultimo, stabilito dalla Regione Lazio) per le persone che ne risulteranno beneficiarie. I tamponi verranno eseguiti nella sede della farmacia a Villa Adriana esclusivamente su prenotazione, nelle seguenti modalità:

– tramite telefono (0774.530804/381519);

– tramite il sito della farmacia: www.farmacietornaghi.it;

– rivolgendosi di persona al personale nelle sede di Villa Adriana (via Tiburtina, 159) e di Villanova di Guidonia (via Maremmana inferiore, 153).

«L’amministrazione comunale ha accolto la proposta delle farmacie Tornaghi di eseguire i tamponi rapidi per la ricerca del virus Sars-Cov-2 a un costo più accessibile per le persone in difficoltà», spiega l’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli, «un’iniziativa lodevole: sono gesti come questi che, in tempi così duri, ci aiutano a trasmettere il senso di vicinanza e di solidarietà ai cittadini che si trovano a vivere una situazione di fragilità economica e a contraddistinguerci come comunità unita e solidale».

Per quanto riguarda l’identificazione delle persone che avranno diritto al tampone rapido a costo ridotto, avverrà esibendo la tessera sanitaria agli operatori della farmacia e tramite la piattaforma “Shopping plus” su cui sono inseriti i nominativi dei beneficiari dei buoni spesa.