Fonte Nuova, ecco la foto vincitrice di Scatta e Vinci

È la foto di Sharmin Aktar ad aggiudicarsi il primo premio del concorso fotografico Scatta e Vinci, istituito dal Comune di Fonte Nuova nel corso delle festività natalizie. L’amministrazione ha voluto coinvolgere in questa iniziativa anche gli esercizi commerciali del territorio, molto provati dalla crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria. Il rilancio delle attività passa anche attraverso un contest come questo: i partecipanti dovevano scattare una foto in uno dei negozi della città per documentare il lavoro dei commercianti al tempo del Covid. Le foto premiate sono quelle che hanno ottenuto più “like” sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Fonte Nuova.

Sono 10 i vincitori, ma il premio più prestigioso se lo è aggiudicato Sharmin Aktar con la foto scattata nel salone di parrucchiere Lapenna Style di Tor Lupara. A lei verranno consegnati 10 buoni da 100 euro da spendere presso gli esercizi di Fonte Nuova che hanno manifestato la propria adesione a questa iniziativa.

Sul sito del Comune è possibile consultare la classifica finale con vincitori e rispettivi premi. È online anche l’elenco degli esercizi commerciali presso i quali poter spendere i voucher messi in palio.

I vincitori sono invitati a recarsi presso l’Ufficio di Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Fonte Nuova dal 25/01/2021 al 15/02/2021 per il riconoscimento e la consegna dei buoni spesa a titolo di premio finale.