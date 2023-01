Tivoli, Stefano Fresi con gli studenti del Publio Elio Adriano 

Grande opportunità di confronto per i ragazzi dell’IIS Publio Elio Adriano di Tivoli che, venerdì 20 gennaio, hanno avuto come ospite della loro assemblea d’Istituto, il noto attore e musicista romano Stefano Fresi. Nella mattinata l’artista, classe ‘74, è arrivato all’istituto di via Petrocchi per un vivace dibattito con gli studenti, rispondendo a domande e curiosità di ogni genere, spaziando dal mondo dello spettacolo, alla vita personale. Un ritorno per Fresi che a Tivoli d’altronde ha trascorso due anni importanti della sua vita, da ragazzo, quando ha frequentato il ginnasio proprio nel Liceo tiburtino. Un personaggio affezionato alla bellezza del territorio e alla sua identità, che ha saputo rispondere puntualmente a tutte le domande che gli sono state poste con sincera ammirazione dagli alunni. Una risposta, più di altre, è stata forse in grado di svelare chi sia davvero Stefano Fresi. Infatti, quando un ragazzo ha domandato all’attore romano: “Qual è il segreto per diventare, da Stefano di Centocelle, Stefano Fresi?”, lui ha risposto: “Restare Stefano di Centocelle”. Applausi per una riposta che con la capacità di sintesi tanto cara a noi classicisti, dice tutto. L’evento si è poi concluso con la firma degli autografi e foto di classe, coronando una giornata che verrà ricordata con felicità da tutto l’Istituto, frutto di una stretta collaborazione tra la Dirigenza e la Rappresentanza d’Istituto, arma vincente per la cultura.

Flaviano Bonanni, Direttore del Giornalino Scolastico

Nella foto in evidenza, da sinistra a destra: Emma Rossi (Rappresentante d’Istituto dell artistico), Simone Scipioni (Rappresentante d’Istituto del classico), Sandra Vignoli (Dirigente scolastico), Stefano Fresi, Riccardo Testa (Rappresentante d’Istituto del classico)