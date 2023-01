Sei arresti per spaccio di droga stamattina a Guidonia Montecelio. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Tivoli hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia che dispone le misure cautelari.

L’indagine, avviata nell’ottobre 2020 a seguito del ferimento con colpi di arma da fuoco di un pusher in zona Favale, ha consentito di accertare l’esistenza di un diffuso fenomeno di smercio di sostanze stupefacenti radicato tra Villanova e Tivoli. Gli indagati sono gravemente indiziati di aver illecitamente operato all’interno di un’area da loro considerata “sicura”, poiché al di fuori dei centri abitati di maggior traffico, dove tra l’altro, si concretizzavano incessantemente le cessioni anche in periodo di limitazioni alla libertà di circolazione dovuta all’emergenza Covid-19. Il cospicuo giro di affari consentiva lo smercio di grandi quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Durante le indagini i carabinieri hanno arrestato, a riscontro dell’attività investigativa, 10 persone e denunciato in stato di libertà altre 5 per violazione della legge sugli stupefacenti, con il conseguente sequestro di complessivi 3,5 kg di droga di diversa natura. L’indagine, condotta dalla sezione operativa della compagnia di Tivoli, ha consentito alla procura della Repubblica di richiedere ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare per sei dei principali indagati, 4 dei quali sono stati associati in carcere e 2 sottoposti agli arresti domiciliari. Un’altra indagine che conferma la costante azione dei carabinieri nel contrasto ai fenomeni criminali di questo territorio.