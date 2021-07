Tivoli fa un salto in Giappone: domenica c’è il Festival dedicato al Sol Levante

Dalle fontane di Ippolito d’Este ai ciliegi in una calda domenica d’estate. Sarà la Superba la protagonista di “Tivoli incontra il Sole Levante” la manifestazione che il primo agosto arriverà in città per una giornata all’insegna dell’incontro tra culture molto diverse tra loro. Un evento itinerante organizzato da Idrovolante edizioni e Tivoli Onlus, patrocinato dal Comune di Tivoli e dalla Città di Yugawara, a conferma dell’apertur della Superba nei confronti della comunità giapponese con la quale, dal 2016, è in atto un gemellaggio che, nel corso degli anni, ha visto crescere il legame di fratellanza tra i due popoli. Il Festival si aprirà infatti, alle ore 9, presso la Villa Gregoriana, con la cerimonia di adozione di un albero alla memoria di Yukihisa Ishikura, consigliere comunale di Yugawara scomparso lo scorso anno, particolarmente prodigo affinché si realizzasse il gemellaggio con la città di Tivoli. A scoprire la targa il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, in collegamento con il sindaco di Yugawara, Yukihiro Tomita e con la famiglia di Ishikura. Il Festival si sposterà poi su Piazza Rivarola, dove dalle 17 alle 23, oltre all’apertura degli stand, si susseguiranno diversi momenti culturali: dal laboratorio di calligrafia a quello di lingua giapponese, passando per lo spettacolo di tamburi Taiko, fino a concludersi con l’esibizione di teatro/danza con il fuoco itinerante a cura di Federica Fiammetta. Gli appassionati di cultura nipponica potranno dilettarsi alla scoperta dei manga o dei segreti dell’arte del bonsai, degustando i prodotti del Biscottificio Tivoli di Yugawara, tra gli sponsor dell’evento, accompagnati dal tipico succo di mandarino.