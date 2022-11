Tivoli celebra Proust: a cento anni dalla morte una serata firmata Rotary Club

“La realtà si forma soltanto nella memoria”. Questa è solo una delle celebri frasi di Marcel Proust, indimenticabile scrittore francese, il più grande di tutti i tempi tra quelli nati nella terra della Rivoluzione, a cui nel 2022 sono dedicate una serie di iniziative in occasione del centenario della sua morte. Tra le città che lo ricorderanno anche Tivoli, che proprio il 18 novembre ospiterà una iniziativa promossa dal Rotary Club di Tivoli con il patrocinio del Comune, dell’Ambasciata di Francia e del Rotary Club Saint-Cloud. Palcoscenico della manifestazione il Cinema Teatro Giuseppetti, che alle ore 17 aprirà le sue porte con madeleines e tè offerte da Orazio Catering, con cui verranno inaugurati i lavori della tavola rotonda che vedrà presenti Elio Sena (psichiatra e psicoanalista), Mario Sesti (critico cinematografico e regista) e Giuseppe Di Giacomo (Sapienza Università di Roma). Saranno loro ad illustrare i diversi aspetti della “Ricerca del Tempo perduto”. La serata è finalizzata alla raccolta fondi da destinarsi a una borsa di studio per lo studente di scuola media superiore autore del miglior elaborato sulla Cultura francese, che sarà premiato nel corso dell’avvenimento. Chiude, in bellezza, l’evento la rappresentazione teatrale “Albertine o della gelosia”, ispirata alla Recherche, della drammaturga di origine tiburtina Alma Daddario, diretta e interpretata da Gianni de Feo con Carmen Di Marzo e la partecipazione straordinaria di Paola Perini, accompagnati dalle musiche composte ed eseguite dal Maestro Carlo Gizzi. Durante la serata sarà rivelata una curiosità poco nota ma importantissima che lega il capolavoro di Proust a Tivoli. Per info e prenotazioni CTS 0774311608.