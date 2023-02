Tivoli, a cena con Franco Nero per il Villaggio Don Bosco

È sicuramente uno degli attori maggiormente legati a Tivoli e soprattutto al Villaggio Don Bosco e il suo ritorno in città è una notizia che molti attendevano con ansia. Parliamo di Franco Nero, figura storica del cinema italiano, amato da registi come Sergio Corbucci, Elio Petri, Franco Zeffirelli e Lucio Fulci, solo per citarne alcuni. Una carriera costellata di successi la sua, che continua anche negli ultimi anni come dimostra la sua partecipazione alla serie tv “Django” in onda da questa sera su Sky. Un ritorno al passato per Nero che ha recitato nel film originale del 1966 di Corbucci, tornato a splendere grazie allo straordinario remake di Quentin Tarantino con il suo “Django unchained” undici anni fa. La star tutta italiana sarà ospite per una cena al Villaggio il prossimo 25 febbraio alle ore 20 grazie ad una iniziativa che porta la firma del Rotary Club di Tivoli insieme al Comune. Sarà anche l’occasione per presentare il libro dell’artista “Django e gli altri”, edito da Rai Libri, insieme a Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari, Paolo Plaombi e Ignazio Senatore. Per info e prenotazioni rivolgersi al CTS (Tivoli, Piazza Palatina 2) 0774311608 oppure 3207174919.