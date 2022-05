Tivoli 1919 in serie D: la festa dopo 15 anni di attesa

Domenica di carri di Carnevale e festa grande per i tiburtini, che hanno accolto con tutti gli onori del caso la vittoria della Tivoli 1919, tornata in serie D. Un sogno coronato dopo 15 anni di attesa, che ha fatto letteralmente esplodere di gioia i tifosi, riuniti in grande stile per la partita di campionato che si è consumata alle ore 11 al Campo Ripoli. La squadra di casa ha battuto il Pomezia nella partita del girone playoff Eccellenza Lazio, grazie al gol di Del Duca messo a segno al 42′ del secondo tempo. Per il gruppo del Patron Serafino Caucci, si tratta di un risultato storico, onorato dai tifosi e non solo riuniti in piazza Garibaldi alle 17 nel corso della sfilata delle maschere, che per tutto il mese di maggio sarà protagonista del week end.