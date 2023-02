Terza serata Sanremo, share del 57,6%: ora i duetti

Amadeus continua nella scia dei record con il 57.&% di share della terza serata del Festival di Sanremo 2023, la più alta terza serata dal 1995 una edizione quella delle tante targate Pippo Baudo che andò sopra il 60%. In termini assoluti ieri sera 9 milioni 240mila telespettatori per una edizione del Festival sempre più multimediale con una forte presa sui social media. Lo ha dimostrato Amadeus che ha iniziato la serata all’Ariston una diretta Instagram partita dietro le quinte e continuata (nella sua tasca) mentre era sul palco. Sanremo regala sempre emozioni e colpi di scena. La lunga scaletta che prevedeva l’esibizione di tutti gli artisti in gara, è cominciata con Gianluca Origani che ha interrotto la canzone per problemi di audio. “A 50 anni ho imparati come si fa, a 20 non avrei saputo come affrontare il momento”, facendo chiari riferimenti al caso Blanco che ha impegnato nella prima giornata. E poi via con una maratona di canzoni fino alle 2 di notte. La classifica generale vede ancora in testa Marco Mengoni.