Tale e Quale, trionfano i Gemelli di Guidonia!

I fratelli Acciarino vincono l’undicesima edizione di Tale e Quale Show. I Gemelli di Guidonia hanno dominato le 8 puntate del format televisivo della Rai condotto da Carlo Conti, portando a casa il primo posto per 4 serate e aggiudicandosi il titolo. Nella finalissima di ieri sera vincono nuovamente la puntata interpretando nientemeno che i Beatles.



Inizio col botto



La sensazione che sarebbe stata una gara a senso unico si era avuta già dalla prima puntata del 17 settembre. In quell’occasione Eduardo, Gino e Pacifico avevano interpretato il successo dell’estate di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti Mille lasciando a bocca aperta pubblico e giudici. Poi via via un trionfo dopo l’altro, i Gemelli hanno conquistato definitivamente la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Pooh, Bee Gees e New Trolls tra i gruppi interpretati. Nella serata del 1° ottobre i tre fratelli hanno riproposto anche il successo di Sanremo Si può dare di più del trio Tozzi-Morandi-Ruggeri, canzone che già faceva parte del loro repertorio, come testimonia il video in cui i Gemelli salutano i nostri lettori nel corso del Festival di Sanremo 2020, edizione nella quale facevano parte del cast de L’Altro Festival.



La finale



Nella serata conclusiva andata in onda su Rai 1 ancora una volta non c’è stata storia. Francesca Alotta e Deborah Johnson, nonostante due grandi interpretazioni, non riescono a rimontare. I Gemelli di Guidonia, stavolta nei panni di John-Paul-George e al grido di Help!, vincono la puntata e il titolo finale. Un successo strameritato per i tre fratelli lanciati nel 2013 da Fiorello.