Guidonia, vigili del fuoco salvano cane in un pozzo

È ritornato tra le braccia del suo padrone grazie all’intervento dei vigili del fuoco e la squadra Saf che l’hanno salvato dopo la caduta in un pozzo. È successo il 7 novembre a Guidonia Montecelio, in via Formello, i soccorritori si sono calati all’interno del pozzo in cui era finito l’animale recuperandolo tramite manovre Saf. Il segugio è stato affidato al suo padrone in buone condizioni di salute.