Storie di calcio villalbese, racconti e aneddoti per celebrare 70 anni di storia

Domenica 21 maggio alle 17.00, presso l’Auditorium Orazio a Tivoli Terme, andrà in scena una vera e propria reunion di tutti i protagonisti del calcio villalbese. Gli amici di Franco Conti hanno organizzato un pomeriggio speciale per commemorare i 70 anni dalla nascita del Villalba Calcio. Sul palco, per raccontare aneddoti e curiosità, si alterneranno i dirigenti e i calciatori di Albula, Libertas Villalba, Conca d’Oro, Ocres Moca, Nuova Villalba, Pol. Villalba, Villalba Femminile, Villalba 1952, ASD Villalba Ocres Moca 1952.

Verrà allestita un’area con esposte tutte le maglie storiche e i cimeli delle squadre di calcio e dei calciatori che parteciperanno all’evento. Al termine della manifestazione è previsto un rinfresco.

L’ingresso è libero e gratuito.