Sportelli ascolto nelle scuole, c’è il bando

Pubblicato sul sito della Regione Lazio l’Avviso Pubblico per il potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il supporto e l’assistenza psicologica presso le scuole del Lazio, con un importo stanziato di due milioni di euro. L’Avviso intende sostenere progetti integrativi per il potenziamento o la creazione di “Sportelli di ascolto” presso gli istituti scolastici (primari e secondari di I° e II° grado) e formativi (sistema IEFP) finalizzati ad agevolare l’accesso a servizi specialistici, volti alla prevenzione del disagio psicologico, dei rischi di cronicizzazione dei disturbi mentali e tesi a favorire il benessere psicologico. I soggetti destinatari dei progetti di “Sportelli di ascolto” sono gli studenti regolarmente iscritti ad uno dei seguenti percorsi del sistema di istruzione e formazione regionale (istruzione primaria di primo e secondo grado; istruzione secondaria; sistema regionale della formazione professionale IeFP).