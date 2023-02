Museo Lanciani, anche il primo piano apre al pubblico

Conto alla rovescia per l’inaugurazione del primo piano del Museo archeologico Rodolfo Lanciani, prevista per domani 4 febbraio, in occasione della mostra “La terra è di chi la coltiva: il 900 di Filippo Sbardella”, che ripercorre la vita del famoso artista e architetto italiano.

“Avremo un’area in più dedicata alla cultura e alle esposizioni museali ed artistiche – spiega l’assessore alla Cultura, Michela Pauselli -. Inoltre, dal 18 febbraio nel primo piano del Museo troveranno spazio anche reperti inediti, già catalogati, che fanno parte del nostro patrimonio”.

L’apertura del primo piano del Museo Lanciani rappresenta una tappa importante di un più ampio percorso di valorizzazione.

“In questi primi mesi abbiamo realizzato il duplice obiettivo di allargare lo spazio museale e di rendere finalmente fruibile l’archivio storico interno al museo – aggiunge Pauselli -. Il prossimo traguardo che vogliamo raggiungere è il superamento delle barriere architettoniche e la realizzazione di speciali percorsi visita, così che questo polo culturale possa divenire totalmente inclusivo e fruibile per tutti”.

In attesa che siano definite le giornate settimanali dedicate all’apertura al pubblico dell’archivio storico, in questa primo periodo sarà possibile accedervi prendendo appuntamento tramite l’indirizzo email prenotazionimuseolanciani@gmail.com.