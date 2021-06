Soggiorni termali alle “Acque Albule” per persone anziane: al via le domande

Partono i s​oggiorni termali estivi per persone anziane iscritte nei cinque centri polivalenti tiburtini. A comunicarlo è l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Tivoli, promotore di un progetto nell’ambito delle iniziative sociali a favore della terza età.

La partecipazione è riservata a un numero massimo di 60 persone, un tetto di partecipanti stabilito sulla base del budget stanziato dalla Regione Lazio per Tivoli. Nel caso in cui le domande superino tale disponibilità, si procederà a stilare una graduatoria secondo il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo.

Il soggiorno estivo si terrà alle terme “Acque Albule” di Tivoli Terme per una settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, in due turni con un massimo di 30 partecipanti per ciascuno di essi: il primo da lunedì 19 a sabato 23 luglio; il secondo da lunedì 26 a sabato 30 luglio.

Il programma comprende: attività ludiche; sportive (ginnastica e psicomotricità, tra cui posturale dolce); mobilità acquatica; un breve corso natatorio; ginnastica in acqua e animazione musicale (canto e ballo) e attività ricreative: come i giochi di carte, dama, scacchi, bocce.

«Anche quest’anno siamo riusciti ad attivare questo importante servizio rivolto alle persone della cosiddetta “terza età”; una misura che sta particolarmente a cuore all’amministrazione», spiega l’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli, «perché ha lo scopo di contrastare i rischi legati all’isolamento e alla solitudine e promuovere – attraverso un contesto ricreativo come quello dei soggiorni termali – occasioni di socializzazione e d’incontro, che acquistano un ruolo e un significato ancora più preminenti proprio in ragione della pandemia da Covid-19. Da oltre un anno l’emergenza sanitaria, infatti, sta imponendo limitazioni importanti sul piano delle relazioni interpersonali, andando a colpire in modo preminente le categorie più fragili, tra cui gli anziani».

Per aderire ai soggiorni, gli iscritti ai centri polivalenti (ai quali è dedicato, in particolare, questo progetto estivo) potranno elaborare la domanda di partecipazione tramite il modulo messo a disposizione negli uffici comunali per le relazioni con il pubblico (Urp), o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Tivoli (www.comune.tivoli.rm.it, sezioni ‘albo pretorio’ e ‘amministrazione trasparente’), dove sono spiegati i dettagli e i criteri per essere ammessi. È importante ricordare che il modulo di adesione dovrà essere consegnato entro lunedì 12 luglio negli uffici o tramite pec (info@pec.comune.tivoli.rm.it) .

Si ricorda che la quota di partecipazione a carico dei partecipanti, comprensiva di pranzo completo e merenda, è di 25 euro.