Guidonia, arrivano i certificati anagrafici online

A partire da lunedì 28 giugno, i cittadini residenti nel comune di Guidonia Montecelio, potranno richiedere online, direttamente dal sito comunale, le certificazioni anagrafiche dei componenti del proprio nucleo familiare accedendo tramite Spid, ed a breve anche con le credenziali Cie.

Questo è il link per accedere al servizio

I certificati disponibili sono:

– Certificato anagrafico di matrimonio;

– Certificato anagrafico di nascita;

– Certificato convivenza di fatto;

– Certificato di cittadinanza- Residente;

– Certificato di stato civile- Residente;

– Esistenza in vita- Residente;

– Stato di famiglia con relazione di parentela- Residente;

– Stato famiglia Apr.

“Dopo l’adesione all’Anpr (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e la Convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai per richiedere i certificati in tabaccheria, il Comune di Guidonia Montecelio rende disponibili anche in modalità online i certificati maggiormente utilizzati dai cittadini. L’Ente, quindi, sta viaggiando in maniera spedita verso la completa digitalizzazione dei servizi, semplificando così il rapporto tra gli utenti e la pubblica amministrazione. I servizi comunali si rendono, quindi, più capillari e vicini alle esigenze dei cittadini”- concludono il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore al Personale Andrea Saladino.