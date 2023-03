Setteville, nuovi lavori sulle strade per la Ryder Cup￼

Nell’ambito degli interventi di manutenzione stradale previsti da Astral per la Ryder Cup, che si svolgerà il prossimo settembre a Marco Simone, sono stati programmati ulteriori lavori di rifacimento delle strade nella circoscrizione di Setteville.

Il Comune di Guidonia Montecelio fa sapere che i lavori riguarderanno:

via A. Fusinato;

via C.Todini nel tratto compreso da via A. Fusinato a via A. Aleardi;

via C. Todini nel tratto compreso tra via di Marco Simone e Piazza Trilussa;

via G. Carducci;

via G. Giusti;

via G. Pascoli nel tratto compreso tra via Todini e via Tiburtina;

via V. Monti;

via G. Leopardi nel tratto compreso da piazza Trilussa a viaTiburtina;

largo Carducci.

Gli interventi sono iniziati martedì 14 marzo e proseguiranno nei giorni successivi. Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno istituiti divieti di sosta e sensi unici alternati che saranno comunicati mediate segnaletica stradale posizionata nelle aree interessate.

Questi nuovi interventi si vanno ad aggiungere a quelli ultimati nei mesi scorsi in: via di Colle Fiorito, piazzale degli Anemoni, via delle Camelie, via San Filippo Neri, via dei Lillà, via dei Garofani, altri tratti di via Todini, via Giuseppe Giusti, via Giovanni Pascoli, via Giacomo Leopardi, via Alessandro Manzoni, via Vittorio Alfieri, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Parini, via Gioacchino Belli.