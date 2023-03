Depuratore Bivio San Polo: al via le richieste ad Acea

Dopo la messa in funzione nel marzo dello scorso anno dell’impianto di depurazione situato al Bivio di San Polo, a seguito dell’ordinanza sindacale del gennaio 2022, e dopo un periodo transitorio di gestione da parte di Acea Ato 2 Spa, si sono chiuse tutte le verifiche sulla capacità residua dell’impianto: il depuratore quindi è in grado di ricevere e trattare le acque reflue civili di scarico del comprensorio. Pertanto, coloro che intendono eliminare i mini-depuratori o le soluzione alternative per lo smaltimento dei propri scarichi domestici, potranno fare richiesta ad Acea Ato 2 Spa secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento di utenza.A esito positivo del nuovo allaccio fognario, i titolari delle autorizzazioni dovranno comunicare la dismissione dei metodi alternativi a tutt’oggi in funzione e autorizzati dal Comune al Settore X Ambiente all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it con oggetto: “Comunicazione dismissione impianto Aut. N. XX (indicando il numero di autorizzazione) dell’XX (anno di rilascio)”.Le domande possono essere presentate fino al completamento della capacità recettiva del depuratore.”Arriva finalmente e definitivamente a chiusura una problematica che si protrae da anni – afferma la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. Dopo aver messo in sicurezza la questione ambientale, ora abbiamo sciolto i dubbi sulla capacità di smaltimento residua dell’impianto e i cittadini che vorranno allacciarsi alla fognatura e, quindi, utilizzare il depuratore potranno finalmente dismettere gli impianti di cui si sono fatti carico negli anni”.