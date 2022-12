L’attività sportiva alla portata di tutti, questo è il tema di Sedymenta Sport in Cava. Dopo la Giornata del Travertino Romano dello scorso luglio, le iniziative del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano non si fermano neanche a Natale.

La STR apre le porte del proprio stabilimento di Villalba di Guidonia all’evento organizzato dal CVTR, impegnato nella lotta per uno sport inclusivo grazie alla collaborazione con ragazzi diversamente abili. Il 18 dicembre alle 10.00, sarà infatti inaugurato questo primo evento dedicato allo sport insieme all’associazione Anco Marzio di Roberto Pomponii e all’associazione Camminando con Stefano.

Sedymenta Sport in Cava sarà prima di tutto un incontro dedicato all’inclusività, uno dei principi fondanti del CVTR. La manifestazione mira a raccontare e divulgare le storie di questi ragazzi e a supportarli con strumenti che possano facilitarli nella quotidianità.

Il patto stretto tra il CVTR e le associazioni del territorio ha un duplice obiettivo: aprire le cave alla società civile per dare visibilità alle attività che si svolgono negli stabilimenti dell’area tiburtina e sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sul tema della disabilità in relazione allo sport.

La giornata sarà un momento di confronto tra il Centro, le associazioni, i ragazzi e le famiglie.

Al termine dell’iniziativa uno dei ragazzi riceverà un buono per l’acquisto di un sistema di spinta elettrico per la sua carrozzina manuale.