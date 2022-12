Autrici Autori in Vetrina, la rassegna ospita Enzo Mauri

Andrà in scena questo pomeriggio presso la Galleria Bulgaria di Roma l’ultimo appuntamento del 2022 della rassegna letteraria itinerante Autrici Autori in Vetrina ideata, curata e condotta dalla presidente dell’associazione Prima Lucia Migliaccio e dalla giornalista Barbara Cultrera.

In questa occasione la rassegna letteraria presenterà il saggio di Enzo Mauri “Quei favolosi 70”.

Un libro dei ricordi con curiosità, aneddoti e riepiloghi sulla cultura, gli oggetti e le abitudini di quell’iconico decennio. L’opera di Mauri sa incuriosire, stupire e catturare, portando il lettore a recuperare dagli archivi del web tante delle canzoni, dei film e dei libri citati durante la narrazione.

“Mi sono divertito a raccontare il lato migliore degli anni 70 – dichiara l’autore –. Alle tante ombre, ho preferito le luci. Sono stati quelli della disco music, dei jukebox, dei walkman ma anche della Dune Buggy di Bud Spencer e Terence Hill, dei miniassegni e di quando la scuola iniziava il primo ottobre”.

Enzo Mauri, classe ’64, lavora da quaranta anni nell’ambito della radiofonia italiana come conduttore, giornalista e redattore per siti online del settore radiotelevisivo. Ha realizzato tre libri sulla storia delle radio libere tuttora disponibili nelle librerie e nei bookstore online.

L’evento si terrà venerdì 16 dicembre alle 18.00 presso la Galleria Bulgaria, a Roma in via Monte Brianzo 60, ospitato dall’Istituto Bulgaro di Cultura. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Letture a cura di Danilo Zuliani.