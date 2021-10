Due campionesse di equitazione, sorelle, determinate e con la passione per lo sport. Michela e Martina De Santis di Sant’Angelo Romano il 25 e 26 settembre, nella splendida cornice del centro militare di equitazione a Montelibretti, si sono distinte nelle finali del campionato italiano e trofeo delle regioni della FITETREC-ANTE. A loro sono andati rispettivamente il primo posto della categoria Cross-Country Avv.A e il secondo posto della categoria Country Derby C90.

Michela e Martina da sempre appassionate di equitazione hanno trasformato la loro passione in risultati sportivi. Il cross country è uno sport equestre che consiste in una prova di velocità su un terreno vario e nel superamento di ostacoli che riproducono elementi che si possono trovare in natura come tronchi, fossi, laghetti artificiali. In questa categoria Martina, studentessa del liceo scientifico sportivo Spallanzani di Tivoli ha vinto il titolo italiano Avv.A.

Il country derby è una disciplina che si svolge sull’alternanza di un terreno in piano con il salto a ostacoli e un terreno vario cioè con ostacoli fissi e immobili in cui il cavaliere deve arrivare al traguardo rispettando un tempo assegnato. Se questo non accade vengono assegnati al binomio punti di penalità, e vince chi ne accumula meno.

Nella categoria 190 Michela, studentessa dell’Itis Giovanni XXIII di Roma è arrivata seconda ed è dunque vice campionessa italiana. In entrambe le discipline la squadra del Lazio ha vinto il trofeo delle regioni, la vittoria del trofeo è data dai punteggi assegnati ai vincitori di ogni disciplina.